Бывший однокурсник рассказал об агрессии устроившего бойню в Воронеже солдата

У солдата-срочника Антона Макарова, который накануне расстрелял троих сослуживцев на военном аэродроме Балтимор в Воронеже, случались приступы агрессии. Об этом во вторник, 10 ноября, «Ленте.ру» рассказал Вячеслав Лысенков — бывший однокурсник Макарова, с которым они в 2018 году поступили в Воронежский институт МВД.

По словам Лысенкова, он сам не конфликтовал с Макаровым, но с другими ребятами у Антона столкновения бывали.

«Все знали, что у него [Макарова] иногда бывают приступы агрессии — даже не в том смысле, что в драку лезет, а может словесно быкануть, если заденешь его. Он паренек вроде смышленый, но с какой-то подковыркой, особенностью. Над ним могли иногда прикалываться, и если обычные парни понимают, что это шутки, и особо не реагируют, то он мог завестись», — вспоминает Лысенков.

По словам Вячеслава, Макаров часто «сначала делал, а потом думал». В 2019 году, как говорит Лысенков, Макарову пришлось уйти из-за поведения: по учебе он не отставал, но «бывали залеты», которые непозволительны в МВД с его строгой дисциплиной.

Ранее заместитель председателя общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Андрей Курочкин заявил, что причиной бойни на военном аэродроме в Воронеже могла стать дедовщина.

Утром 9 ноября 20-летний Антон Макаров, находясь в наряде на военном аэродроме «Балтимор» в Воронежской области, впал в ярость после замечания дежурного по полку, 38-летнего майора Сергея Ермолаева. Макаров снял с пожарного щита топор, подкараулил Ермолаева и ударил по голове, а затем забрал у майора табельный пистолет с патронами и начал стрелять.

Макаров убил троих военнослужащих и ранил одного, после чего сбежал с пистолетом. Он планировал скрыться в Орловской области у бабушки и дедушки, которые воспитывали его после развода родителей. Его задержали по дороге к семье.