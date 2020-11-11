Устроившему бойню в Воронеже солдату отказывались выдавать оружие

Солдату-срочнику Антону Макарову, убившему троих военнослужащих на военном аэродроме в Воронеже, отказывались выдавать оружие во время службы. Об этом сообщает Life.

По данным издания, причиной стало то, что Макаров провалил психологические тесты. Из-за снизившейся категории профпригодности ему решили не выдавать оружие.

Также собеседник издания уточнил, что в армию молодой человек пришел для того, чтобы впоследствии устроиться на работу в правоохранительные органы.

Утром 9 ноября 20-летний Антон Макаров, находясь в наряде на военном аэродроме «Балтимор» в Воронежской области, впал в ярость после замечания дежурного по полку, 38-летнего майора Сергея Ермолаева. Макаров снял с пожарного щита топор, подкараулил офицера и ударил по голове, а затем забрал у него табельный пистолет с патронами и начал стрелять.

В результате ЧП погибли трое военнослужащих, один ранен. После бойни Макаров сбежал с пистолетом и планировал скрыться в Орловской области у бабушки и дедушки, которые воспитывали его после развода родителей. Срочника задержали по дороге к семье. Следствие ходатайствует об аресте Макарова.