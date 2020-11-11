Суд арестовал устроившего бойню на аэродроме в Воронеже солдата

Воронежский гарнизонный военный суд арестовал 20-летнего Антона Макарова, который устроил бойню на военном аэродроме, убив троих сослуживцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Мера пресечения избрана на два месяца, до 8 января 2021 года по ходатайству следствия.

На заседании адвокат Макарова просил суд о домашнем аресте по месту проживания бабушки и дедушки в Орле, уточнил источник, знакомый с ситуацией. Именно по дороге к ним солдата задержали 9 ноября на угнанной машине после расстрела на аэродроме.

Ранее 11 ноября было опубликовано видео, на котором видно, как военнослужащего привезли в суд.

Утром 9 ноября 20-летний Антон Макаров, находясь в наряде на военном аэродроме Балтимор в Воронежской области, впал в ярость после замечания дежурного по полку, 38-летнего майора Сергея Ермолаева. Макаров снял с пожарного щита топор, подкараулил офицера и ударил по голове, а затем забрал у него табельный пистолет с патронами и начал стрелять.

Макаров убил троих военнослужащих и ранил одного, после чего сбежал с пистолетом. Он планировал скрыться в Орловской области у бабушки и дедушки, которые воспитывали его после развода родителей. Его задержали по дороге к семье.