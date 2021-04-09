Россияне с бейсбольной битой напали на отдел полиции

В отношении двух жителей села Баган (Новосибирская область) возбуждено уголовное дело: по версии следствия, они вооружились металлической бейсбольной битой и напали на отдел полиции. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следователей, дело возбуждено по части 1 статьи 318 («Угроза применения насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Как сообщили в региональном управлении СКР, подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли в местное отделение полиции с металлической битой.

Они попросили сотрудников дежурной части пригласить одного из коллег для беседы. В это время один из полицейских сделал замечание мужчинам по поводу их нахождения в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Один из подозреваемых в ответ на замечание полицейского выхватил из рук своего спутника биту и стал угрожать ею сотруднику МВД.

Вскоре второй мужчина присоединился к угрозам. Происходящее увидели коллеги полицейского: они поспешили ему на помощь и пресекли преступные действия мужчин.

22 марта сообщалось, что сотрудник полиции застрелил мужчину, напавшего на водителя скорой помощи и пытавшегося угнать его машину в Раменском городском округе Подмосковья.