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Россиянин десять раз ударил женщину ножом из-за кота

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Фото: Globallookpress.com

Житель Москвы десять раз ударил женщину ножом из-за кота. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в квартире на Кусковской улице во вторник, 27 июля. Россиянин пришел к 50-летней пострадавшей и представился курьером. Женщина открыла дверь, преступник напал на нее, нанес удары «колющим предметом в область груди» и скрылся.

Позже выяснилось, что жертва была сиделкой, а у набросившегося на нее мужчины недавно умер кот. Он решил, что питомца отравила сиделка, и таким образом ей отомстил.

Злоумышленника уже задержали, возбуждено уголовное дело. Пострадавшая находится в больнице, за ее жизнь борются врачи.

Ранее стало известно, что водитель кабриолета с грузинскими номерами прямо на проезжей части избил мужчину в Санкт-Петербурге. Инцидент попал на видео.

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