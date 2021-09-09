Россиянин выстрелил в приехавшего на вызов полицейского

В Забайкальском крае преступник выстрелил в приехавшего на вызов полицейского и скрылся

В селе Смоленка Читинского района Забайкальского края мужчина выстрелил в полицейского, приехавшего на вызов после стрельбы у местного бара. Об этом сообщает Следственное управление СК по региону.

Преступник подошел к полицейской машине, открыл огонь из неустановленного оружия, после чего скрылся. Страж порядка был доставлен в больницу, угрозы жизни нет.

СК возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Злоумышленником оказался 38-летний Евгений Лукьянов, житель села Маккавеево. Следователи просят всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, с просьбой позвонит обратиться в полицию.

10 июля в Чечне неизвестный с криком «Аллаху акбар!» напал на полицейских. Отмечается, что в Грозном мужчина подошел к сотрудникам правоохранительных органов, достал из рюкзака нож и попытался ранить их. Полицейские совершили несколько предупредительных выстрелов, затем им пришлось стрелять в нападавшего. Злоумышленника задержали, однако через несколько часов он скончался в больнице.