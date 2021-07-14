Выстрелившему в девочку российскому экс-полицейскому вынесли новый приговор

Симоновский суд Москвы вынес приговор бывшему полицейскому Ивану Князеву, который выстрелил в 13-летнюю девочку из травматического пистолета. Об этом в среду, 14 июля, в пресс-службе суда сообщили РИА Новости.

Князева признали виновным по статье 213 УК РФ («Хулиганство с применением насилия») и приговорили к двум годам шести месяцам колонии-поселения. Об этом агентству сообщила пресс-секретарь суда Кристина Шватченко.

Ранее суд назначил Князеву условное наказание сроком на три года. Однако прокуратура сочла приговор мягким и обжаловала его, Мосгорсуд направил дело на новое рассмотрение.

По версии следствия, в ночь на 6 декабря 2020 года 33-летний сотрудник ППС был не на службе и в гражданской одежде. Возле дома на Судостроительной улице в Москве в ходе конфликта он несколько раз выстрелил из травматического пистолета из хулиганских побуждений. Одна пуля попала в ногу 13-летней девочке. Ее госпитализировали с ранением коленного сустава, но серьезных травм она не получила. Князев был другом семьи потерпевшей девочки и в день инцидента пришел в гости к ее родителям.

7 декабря 2020 года сержанта уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.