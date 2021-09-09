Российского полицейского спасли от пули преступника жетон и удостоверение

В Забайкальском крае рецидивист выстрелил в полицейского, но его спас от смерти жетон

Забайкальский полицейский выжил после выстрела рецидивиста благодаря жетону и удостоверению. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Сотрудник МВД вместе с коллегами прибыл на вызов в село Смоленка, где устроил стрельбу ранее судимый за убийство местный житель Евгений Лукьянов. Он ранил в ягодицу мужчину возле бара и скрылся. Прибывшие полицейские искали стрелка, но их опередили. Лукьянов открыл дверь служебной машины и навел пистолет на правоохранителя. В итоге началась борьба, в ходе которой оружие выстрелило.

Полицейский получил ранение в руку и грудь. Его госпитализировали. От смерти полицейского спасло то, что пуля застряла в нагрудном кармане, где были жетон и удостоверение полицейского.

Лукьянов снова скрылся, но его вскоре задержали по горячим следам. Уже возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.