Нападавший с ножом на полицейских россиянин попал на видео

Момент нападения жителя Уфы с ножом на сотрудников полиции попал на видео. Запись публикует Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах видно, как мужчина идет на полицейских, направляя на них нож. Правоохранители отходят назад, одновременно один из них производит предупредительный выстрел из табельного оружия в воздух, после чего стреляет в живот нападавшему. Другой полицейский ударяет его несколько раз дубинкой.

В настоящее время по факту применения насилия в отношении представителя власти организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник главы управления следственного комитета России (СКР) по Республике Башкортостан Евгений Каневский.

13 августа утром в Уфе в полицию обратились местные жители с сообщением о том, что мужчина разбил лобовое стекло автомобиля на улице Менделеева. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы заметили мужчину с ножом и гирей, который вел себя неадекватно. На требования полицейских прекратить противоправные действия, вооруженный мужчина направился в их сторону с угрозами. Один из полицейских произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем в мужчину. Он получил ранение в брюшную полость и был госпитализирован.

В настоящее время следователи и сотрудники полиции проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев и устанавливают обстоятельства произошедшего.