Полицейского отхлестали по лицу во время проводов призывника в российскую армию

Следователи возбудили уголовное дело после беспорядков, устроенных группой из 25 молодых людей в подмосковном городе Чехов. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, расследование ведется по факту оскорбления и применения насилия в отношении представителей власти. По данным следствия, 25 мая 2020 года полицию вызвали к месту происшествия в связи со стрельбой у одного из домов. 25 молодых людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, вели себя агрессивно и отказались предъявить документы полицейским. Затем они и вовсе стали выкрикивать в адрес правоохранителей оскорбления и грубую нецензурную брань, несколько человек отхлестали одного полицейского по лицу.

Столкновения произошли во время проводов в российскую армию призывника, являющегося местным жителем, уточняет Telegram-канал Life Shot и публикует видео того, как молодые люди после конфликта с полицейскими прокалывают колесо на служебном автомобиле.

Сообщается, что один из участников проводов стрелял из охолощенного автомата. В отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Призывника забрали в армию, его друзей — в отдел полиции.

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