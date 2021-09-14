Состоявший в группе наркоторговцев бывший российский полицейский сел на 7 лет

Суд в Балаково Саратовской области вынес приговор пятерым наркоторговцам, в том числе бывшему полицейскому, которые состояли в организованной группе. Они сядут на сроки от пяти с половиной до восьми лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Четверых мужчин и одну женщину в возрасте от 19 до 22 лет признали виновными по части 3 статьи 30 – пунктам «а, г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»).

Один из соучастников полностью признал вину. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд приговорил его к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Четверо других фигурантов признались в том, что намеревались сбывать наркотики, однако отрицали свое участие в организованной группе.

Суд приговорил организатора преступной группы к восьми годам колонии строгого режима, бывшего сотрудника полиции — к семи годам и шести месяцам, третьего соучастника — к семи годам. Женщина будет шесть лет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

По версии следствия, в декабре 2019 года житель города Балаково предложил своему приятелю заработать денег, занимаясь закладками наркотиков через интернет-магазин. Выполняя роль операторов в интернет-магазине, мужчины привлекли к себе в сообщники мужчину и женщину. Они должны были размещать закладки с наркотиками в городах Вольск и Балаково. Кроме этого, сотрудник ППС управления МВД «Балаковское» Саратовской области, которого впоследствии уволили из органов внутренних дел, хранил у себя дома запрещенные средства. В случае разоблачения деятельности правоохранителями полицейский должен был урегулировать с ними возникшие вопросы.

24 декабря 2019 года в подъезде дома по улице 30 лет Победы города Балаково сотрудники наркоконтроля провели проверочную закупку и приобрели наркотики у одного из членов преступной группы. В это же время в подъезде находился покупатель, у которого при себе имелся наркотик от сбытчика. Также полицейские обнаружили наркотические средства в одежде четырех участников преступной группы и установили все их тайниковые закладки в Вольске и Балаково. С помощью информации из телефона одного из задержанных был установлен еще один покупатель наркотиков у банды.

