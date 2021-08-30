Российский полицейский подрабатывал торговлей наркотиками

Петербургского полицейского арестовали за сбыт наркотиков на сумму 85 тысяч рублей

Пушкинский районный суд Петербурга заключил под стражу до 23 октября сотрудника полиции Виктора Щербыну, который занимался незаконным оборотом наркотических средств. Об этом сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов города.

Щербыну задержали 24 августа. Ему предъявлено обвинение по части 4 статье 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств»). Свою вину он признал частично.

По версии следствия, обвиняемый, будучи сотрудником главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в период с 5 июля по 24 августа через посредника продавал неустановленным покупателям каннабис массой не менее 193,3 грамма и 299,6 грамма. На продаже наркотиков полицейский заработал 85 тысяч рублей.

По причине того, что Щербына имеет на иждивении малолетнего ребенка, ранее не был судим, а также не скрывается от следствия и суда, его защитник просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.