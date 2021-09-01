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В России девочка ранила ножом спасавшего ее полицейского

В Санкт-Петербурге 13-летняя девочка ранила ножом полицейского, который пытался ее спасти
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Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге сотрудник полиции получил ранение во время спасения 13-летней девочки, которая сопротивлялась при попытке забрать ее в детское учреждение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по региону.

В полицию Выборгского района Петербурга обратились органы опеки об с заявлением об оказании содействия для доставления девочки из квартиры в учреждение для детей-сирот после смерти ее матери. При побытке бегства от полицейского она схватила кухонный нож и, предварительно, случайно нанесла ему резанную рану шеи.

Сейчас с ребенком работают представители органов опеки и инспектор по делам несовершеннолетних. Раненому сотруднику полиции оказана медицинская помощь.

Ранее в Крыму голая туристка из Москвы напала на полицейских, которые задержали ее бывшего мужа за вождение в нетрезвом виде. Мужчина нецензурно выражался в сторону представителей органов власти, затем попытался скрыться, однако позже был задержан. В это время к ним подбежала обнаженная женщина и решила отбить бывшего супруга у полицейских, нанося им удары. По данным ведомства, она также находилась в состоянии алкогольного опьянения

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