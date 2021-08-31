В Крыму голая россиянка напала на полицейских при попытке отбить бывшего мужа

В Крыму голая туристка из Москвы напала на полицейских, которые задержали ее бывшего мужа

В Крыму голая туристка из Москвы напала на полицейских, которые задержали ее бывшего мужа за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили в пресс-службе МВД региона, в Феодосии сотрудники ДПС остановили машину, которой управлял пьяный мужчина. Россиянин нецензурно выражался в сторону представителей органов власти, затем попытался скрыться, однако позже был задержан.

В это время к ним подбежала обнаженная женщина и решила отбить бывшего супруга у полицейских, нанося им удары. По данным ведомства, она также находилась в состоянии алкогольного опьянения и отказывалась прекращать противоправные действия вопреки просьбам.

В итоге сотрудники ДПС купили туристке халат и доставили ее вместе с водителем в отдел полиции.

Суд назначил дебоширам наказание в виде денежного штрафа. Кроме того, мужчина привлечен к ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Также составлены протоколы за мелкое хулиганство и неповиновение сотрудникам полиции.

Ранее, в июне, буйного пассажира сняли с рейса прямо перед взлетом в международном аэропорту Толмачево из-за нецензурной брани. Россиянин громко матерился и размахивал руками, игнорируя просьбы кабинного экипажа прекратить. В результате пилот принял решение остановить руление из-за невозможности обеспечить безопасность остальных людей.