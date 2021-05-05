Украинок задержали в Турции за голую фотосессию на яхте

Нескольких украинок задержали в Турции после того, как они устроили голую фотосессию на яхте. Об этом в среду, 5 мая, сообщает портал Pavlovsky.News.

Как отмечается, обнаженных девушек в процессе съемки успели сфотографировать с другой яхты. После этого снимки попали в интернет и местные СМИ, и украинок задержала полиция. По словам одной из участниц фотосессии, им пришлось провести весь день на допросах. В итоге девушек отпустили.

«Если вы хотите сделать обнаженные фото в Турции или других мусульманских странах, то лучше этого не делать. Или делать максимально скрытно, не отмечайте локацию», — посоветовала одна из задержанных.

В апреле в соцсетях появились видеоролики и снимки обнаженной фотосессии на балконе популярной гостиницы в Дубае, ОАЭ, — более десяти девушек позировали на камеру абсолютно голыми. Кадры возмутили общественность, и в этот же день моделей задержали правоохранительные органы. Изначально сообщалось, что среди девушек были гражданки России, Украины, Молдовы и Белоруссии. Однако позже стало известно, что россиянок среди задержанных нет.