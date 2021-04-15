Участницы голой фотосессии в Дубае рассказали об обмане следователем и тюрьме

Две девушки, участвовавшие в голой фотосессии на балконе отеля в Дубае, были обмануты следователем. Об этом они рассказали после освобождения, передает РЕН ТВ.

Они уточнили, что к ним пришел «добрый полицейский» и рассказал, что они не виноваты, но чтобы их быстрее отпустили, им нужно прийти и дать показания. «И представьте, какие дуры поверили и пошли!», — сказала одна из них, показывая пальцем на себя и подругу.

Они также рассказали, что в итоге провели за решеткой восемь дней. По их словам, в тюрьме их отправили в камеру для особо опасных заключенных, и каждые полчаса будили для переклички и не давали поспать.

Ранее задержанная гражданка Украины также рассказала об условиях содержания в арабской тюрьме. Она поведала, что всем 12 задержанным моделям пришлось спать на одном матрасе, также у девушек отобрали мобильные телефоны — за восемь дней никому из них не разрешили позвонить домой. «Нас угрожали убить заключенные из других камер, и мы молились богу, чтобы нас не перевели в основную камеру — драки там продолжались каждый день, полицейские все это видели и ничего не предпринимали», — рассказала девушка.

6 апреля сообщалось о депортации всех задержанных участниц обнаженной фотосессии на балконе отеля в Дубае. Модели обвинялись в публичном совершении непристойных действий и были заключены в тюрьму до завершения расследования.

В субботу, 3 апреля, в социальных сетях появились видеоролики и снимки обнаженной фотосессии на балконе популярной гостиницы — более десяти девушек позировали на камеру абсолютно голыми. Кадры возмутили общественность, и в этот же день моделей задержали правоохранительные органы.