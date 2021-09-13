Судимый за кражи россиянин насмерть сбил полицейского и скрылся

В Амурской области сотрудник полиции Вячеслав Шевалье погиб при исполнении служебных обязанностей, пытаясь задержать подозреваемого в причастности к совершению преступления, сбивший его насмерть. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по Приамурью.

Инцидент произошел в субботу, 11 сентября. Инспектор ДПС во время дежурства на автодороге Архаринском районе остановил автомобиль, чтобы проверить водителя на возможную причастность к противоправной деятельности. В тот момент, когда полицейский направился в сторону автомобиля, водитель возобновил движение и сбил его. Лейтенант получил травмы, несовместимые с жизнью, а водитель скрылся с места происшествия.

Через несколько часов сотрудникам полиции удалось установить местонахождение автомобиля, его водитель был задержан на территории Еврейской автономной области. Им отказался ранее судимый за квартирные кражи житель Хабаровского края 1987 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы. По данным СУ СК Амурской области, мужчина мог перевозить в автомобиле наркотические вещества.

Ранее в Тюмени водитель остановленного полицейскими Bentley после задержания стал вести себя неадекватно. После того как 39-летний россиянин сел в патрульный автомобиль, он набросился на полицейских, стал срывать с них погоны и попытался убежать. Позднее около наркодиспансера мужчина снова попытался убежать. Он прыгнул на забор, упал с него, а затем около десяти минут бился головой в стекло и кричал: «Помогите, полиция!»