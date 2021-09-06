Полицейские задержали пытавшегося поджечь вход в здание суда россиянина

Полиция в Санкт-Петербурге задержала мужчину, который облил горючей жидкостью и поджег вход в здание Московского районного суда. Об этом сообщает портал «78» с ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

6 сентября в половину первого ночи в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в доме №129 по Московскому проспекту в Петербурге. В результате поджога загорелась дверь здания, в котором располагается администрация Московского района и районный суд. Пожар произошел под вывеской районного суда. Возгорание быстро удалось потушить.

Прибывшие на место полицейские задержали мужчину, который после поджога направился к станции метро «Электросила».

