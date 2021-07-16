Россиянку обвинили в сожжении спящего бомжа заживо

В Екатеринбурге задержали 33-летнюю женщину, которая сожгла заживо спящего на улице 22-летнего мужчину без определенного места жительства. Об этом сообщается на официальном сайте областного управления Следственного комитета России (СКР).

Женщину признали виновной по статье 105 УК России («Убийство с особой жестокостью, совершенное из хулиганских побуждений в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, ночью 24 мая обвиняемая у одного из домов по улице Луначарского в Екатеринбурге увидела спавшего на улице 22-летнего бомжа. Из хулиганских побуждений и пренебрежительного отношения к окружающим женщина решила убить бездомного. Она облила его легковоспламеняющейся жидкостью из стоявших рядом с ним двух бутылок и подожгла зажигалкой. Потерпевший получил обширные термические ожоги, его госпитализировали, он скончался в больнице на следующий день.

Обвиняемая скрылась с места происшествия, однако вскоре ее задержали сотрудники областного управления СКР совместно с оперуполномоченными уголовного розыска полиции.

Решается вопрос о заключении задержанной под стражу.