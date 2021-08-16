Сжегшего заживо свою учительницу музыки россиянина задержали

Полицейские задержали мужчину, который связал скотчем и поджег своего репетитора по музыке и её брата. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Предварительно установлено, что ученик убил учительницу вместе с другом, вымогая деньги на наркотики.

Около 8 лет назад 27-летний мужчина брал уроки игры на скрипке у преподавательницы по музыке. В день убийства он вместе со своим 38-летним приятелем приехал в московское СНТ «Красная Пахра», чтобы потребовать у нее деньги. Не добившись желаемого, мужчины избили пенсионерку и ее брата, связали их скотчем, облили бензином и подожгли, после чего скрылись с места преступления.

Женщина скончалась на месте, ее родственнику удалось выбраться из горящего дома. Полностью покрытого ожогами и гематомами мужчину заметил сторож. Потерпевший сообщил полицейским имя нападавшего, которое перед смертью успела назвать его сестра.

Из дома пенсионеров подозреваемые вынесли мобильный телефон, а также перевели с карты погибшей на свой счет 60 тысяч рублей.

Как позже признался задержанный, у него имеется наркозависимость. Второй нападавший ранее был судим за убийство.

Возбуждены уголовные дела по части 4 статье 162 («Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью»), 105 («Убийство с особой жестокостью») и статье 30 («Приготовление к преступлению») УК РФ.

Погибшая учительница проводила занятия по музыке у себя дома на Профсоюзной улице в Москве, однако в последнее время перестала заниматься репетиторством и переехала жить к брату за город.