Россиянин заживо сжег свою пожилую учительницу по музыке

В Москве скрипач заживо сжег свою учительницу по музыке в ее дачном домике

В московском СНТ «Красная Пахра» мужчина заживо сжег свою учительницу по музыке. Он пробрался в дом к пенсионерке и поджег ее и ее 74-летнего двоюродного брата. Об этом сообщается в Telegram-канале «Двач/Ньюсач».

По данным канала, за два часа до пожара сторож СНТ увидел двух молодых людей, которые шли к дому 76-летней учительницы. Проникнув в жилище, злоумышленники связали и начали избивать пенсионеров. Затем нападавшие заклеили своим жертвам рты скотчем, накрыли их одеялами, облили бензином и подожгли. После устроенного пожара мужчины скрылись.

Брату погибшей удалось выбраться из горящего дома. Полностью покрытого ожогами и гематомами мужчину заметил сторож, однако пострадавший смог объяснить произошедшее только жестами.

Мотивы поступка молодого человека предстоит выяснить правоохранителям.

Позднее мужчина рассказал, что один из поджигателей — бывший ученик его сестры, бравший у нее уроки игры на скрипке. По информации Telegram-канала «МК: срочные новости», женщина проводила занятия у себя дома на Профсоюзной улице в Москве, однако в последнее время она перестала заниматься репетиторством и переехала жить к брату.

Ранее пьяный житель Жиганского района Якутии из-за ссоры с женой в свой день рождения облил ее бензином и поджег. Женщину удалось спасти и направить на лечение в Якутск. На данный момент обвиняемый в поджоге находится под стражей.