Изгонявшая из сына бесов россиянка назвала себя «ангелом света»

В Екатеринбурге россиянка, которая изрезала своего двухлетнего сына при попытке изгнания бесов, назвала себя «ангелом света». Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в ночь на пятницу, 13 августа, женщина хотела убить ножом двухлетнего сына. Девушка порезала его ножом, так как решила, что в него «вселились бесы».

Полицейские опросили отца ребенка, который пояснил, что с недавних пор не живет вместе с супругой. По его словам, весной 2021 года поведение женщины сильно изменилось. «Она стала себя называть "ангелом света"», — рассказал Горелых.

На данный момент ребенок находится в центральной городской больнице № 9 в тяжелом состоянии, его прооперировали. В следственном комитете заявили, что за подобное преступление может быть предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.