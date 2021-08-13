Россиянка порезала ножом двухлетнего сына

В Екатеринбурге женщина хотела убить ножом двухлетнего сына. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 13 августа.

Мальчика удалось спасти благодаря быстро оказанной помощи.

Как сообщает сайт е1.ru, 25-летняя россиянка якобы употребляет наркотики. По словам собеседника издания, мать порезала сына ножом, так как решила, что в него вселились бесы.

Ребенок находится в центральной городской больнице № 9 в тяжелом состоянии, его прооперировали.

В СК заявили, что за такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее в Новосибирске россиянина обвинили в избиении семилетнего пасынка проводом от чайника. По предварительным данным, мужчина избил ребенка из-за конфликта на детской площадке. Пасынок случайно попал в глаз палкой другому ребенку, и отчим решил наказать его.