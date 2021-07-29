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Россиянка ударила годовалую дочь и сняла это на видео из мести ее отцу

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Фото: Unsplash

Жительница Калачевского района Волгоградской области ударила годовалую дочь и сняла свои действия на видео, которое отправила отцу девочки. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних больше года следили за семьей россиянки. Она воспитывала ребенка без отца, при этом не работала, злоупотребляла алкоголем, а также вела аморальный образ жизни. Кроме того, женщина не обеспечивала дочь необходимым питанием и лечением.

Месяц назад россиянка в нетрезвом виде начала душить ребенка, а потом несколько раз ударила ее по лицу. Свои жестокие действия она снимала на видео, которое отправила отцу девочки. Женщина призналась в содеянном, пояснив, что так мстила мужчине за то, что он оставил ее одну с ребенком.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело, уточнили в ведомстве.

Ранее жительница Санкт-Петербурга услышала голос бога и решила изгнать из своего пятилетнего сына беса. Она облила ребенка кипятком, вынесла его на балкон и позвонила матери. Когда его бабушка приехала в квартиру, то сразу позвонила в полицию.

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