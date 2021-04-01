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Россиянка услышала голос бога и облила сына кипятком ради изгнания беса

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Фото: Globallookpress.com

Жительница Санкт-Петербурга услышала голос бога и решила изгнать из своего пятилетнего сына беса. Она облила мальчика кипятком, вынесла его на балкон и позвонила матери. Об этом пишет «Фонтанка».

По информации издания, ребенок погиб из-за термических ожогов. Когда его бабушка приехала в квартиру, то сразу позвонила в полицию. Сотрудники правоохранительных органов, увидев облившую сына кипятком петербурженку, вызвали психиатров. Женщина постоянно твердила о голосе бога и бесе, которого нужно было изгнать из ребенка.

Издание отмечает, что мать мальчика делала успехи в бизнесе и не была асоциальной. В 2019 году она развелась с мужем, и после того, как тот переехал в Москву, у нее якобы началась депрессия.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

В 2019 году сообщалось о жительнице Нижнего Новгорода, которая избила сына хоккейной клюшкой и ввела ему инъекцию обезболивающего и димедрола, чтобы изгнать из ребенка бесов. 12-летнего мальчика в синяках обнаружили спустя сутки в отеле. Все это время он провел без еды и воды. Сначала ребенок утверждал, что получил травмы при игре в хоккей, но потом признался, что его избила мать.

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