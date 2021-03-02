Умерший на морозе пятилетний россиянин был изнасилован перед смертью

Найденный мертвым на улице в городе Вольске Саратовской области пятилетний мальчик был изнасилован перед смертью. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник.

По его словам, ребенок умер от переохлаждения, но перед гибелью его избили и изнасиловали. На теле имеются следы сексуального насилия.

Мать мальчика рассказала, что он страдал лунатизмом и якобы сам ушел из дома. Она ночью проснулась, чтобы покормить младшего сына, но обнаружила, что старшего нет дома. Женщина отправила 38-летнего сожителя на поиски ребенка. Позже он вызвал полицию.

На одежде мужчины следователи нашли кровь и биологические следы. Назначена экспертиза.

О задержании сожителя стало известно ранее 2 марта. Ему вменяется убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. Следователи намерены решить вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Также они дадут оценку действиям матери погибшего и сотрудникам органов опеки, допустившим гибель ребенка.

1 марта прокуратура сообщила о смерти мальчика с расстройством психики на морозе в Вольске. Его тело в нижнем белье нашли на одной из улиц города рядом с магазином. Он жил в многоквартирном доме неподалеку.