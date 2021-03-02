Следователи признали убийством гибель пятилетнего россиянина на морозе

В городе Вольск Саратовской области задержан 38-летний мужчина по подозрению в убийстве пятилетнего мальчика, найденного мертвым в нижнем белье на улице в мороз. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Подозреваемый является сожителем матери ребенка. Ему вменяется убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. Следователи намерены решить вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Также они дадут оценку действиям матери погибшего и сотрудникам органов опеки, допустившим гибель ребенка.

1 марта прокуратура сообщила о смерти мальчика с расстройством психики на морозе в Вольске. Его тело нашли на одной из улиц города рядом с магазином. Он жил в многоквартирном доме неподалеку.