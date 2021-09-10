Россиянин на Bentley срывал погоны с полицейских и прыгал на забор

В Тюмени водитель остановленного полицейскими Bentley после задержания стал вести себя неадекватно, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Тюменской области.

Отмечается, что инспекторы ДПС остановили водителя с признаками опьянения на улице Щорса. После того как 39-летний россиянин сел в патрульный автомобиль, он набросился на полицейских, стал срывать с них погоны и попытался убежать.

Правоохранителям не помогли даже надетые на нарушителя наручники. Водитель то соглашался на медосвидетельствование, то отказывался от него. Сообщается, что позднее около наркодиспансера мужчина снова попытался убежать. Он прыгнул на забор, упал с него, а затем около десяти минут бился головой в стекло и кричал: «Помогите, полиция!»

На россиянина составили несколько протоколов. По данным ГИБДД, десять лет назад водитель уже отказывался сдавать тест на алкоголь, а в этом году уже получил пять штрафов.

