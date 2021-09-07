В Новосибирске под суд пойдут обвиняемые в нападении на полицейского

В Новосибирске под суд пойдут двое подозреваемых в нападении на сотрудника ДПС, случайно выстрелившего в голову нарушителю. О завершении расследования «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

По версии следователей, в мае 2021 года инспектор ДПС преследовал автомобиль, водитель которого отказался остановиться. В салоне также были его приятели, Руслан Курбанов и Илькин Исмаилов. Когда машина остановилась, Курбанов и Исмаилов оказали активное сопротивление полицейскому, оскорбили его и избили.

После появления сюжета об этом инциденте в СМИ, Курбанова опознал еще один россиянин, пострадавший от него в октябре 2020 года. Тогда в ответ на замечание прохожего о неправильной парковке Курбанов с братом избили мужчину и потребовали у него денег. Дело передано в Следственный комитет.

28 мая инспектор ДПС вел задержанного в служебный автомобиль для установления личности. В этот момент полицейскому стал препятствовать 19-летний Векил Абдуллаев. Инспектор ДПС начал бить молодого человека руками и ногами, затем вынул табельный пистолет и непроизвольно нажал на спусковой крючок. Потерпевший получил пулевое ранение головы и 30 мая скончался. Полицейский был заключен в СИЗО, возбуждено уголовное дело о превышении им полномочий.

4 июня сотрудник полиции, случайно застреливший нарушителя, был освобожден из-под стражи по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.