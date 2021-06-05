В Новосибирске подозреваемых в нападении на полицейского отправили в СИЗО

Центральный районный суд Новосибирска отправил в СИЗО двоих подозреваемых в нападении на сотрудника ДПС, случайно выстрелившего в голову нарушителю. Приятели погибшего оказывали сопротивление при задержании. Об этом сообщает РИА Новости.

Одному из фигурантов дела Илькину Исмаилову, ранее арестованному и обвиненному по статье «Применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти» была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Второго подозреваемого Руслана Курбанова также поместили в следственный изолятор на тот же срок.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском 28 мая инспектор ДПС вел задержанного в служебный автомобиль для установления личности. В этот момент полицейскому стал препятствовать 19-летний мужчина, знакомый задержанного. Инспектор ДПС начал бить молодого человека руками и ногами, затем вынул табельный пистолет и непроизвольно нажал на спусковой крючок. Потерпевший получил пулевое ранение головы и 30 мая скончался. Полицейский был заключен в СИЗО, возбуждено уголовное дело о превышении им полномочий.

4 июня сотрудник полиции, случайно застреливший нарушителя, был освобожден из-под стражи по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.