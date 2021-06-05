В Новосибирске арестовали напавшего на полицейского мужчину

Суд в Новосибирске арестовал Илькина Исмаилова — фигуранта дела о нападении на полицейского, случайно выстрелившего в голову нарушителю. Об этом сообщает ТАСС. Под стражей он будет находиться до 4 августа.

Исмаилова обвинили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти». За это по закону может грозить до пяти лет тюрьмы.

По данным следствия, в поселке Мошково под Новосибирском вечером 28 мая инспектор ДПС вел задержанного в служебный автомобиль для установления его личности. В этот момент полицейскому стал препятствовать 19-летний мужчина, знакомый задержанного. Инспектор ДПС начал бить молодого человека руками и ногами, затем вынул табельный пистолет и непроизвольно нажал на спусковой крючок. Потерпевший получил пулевое ранение головы. 30 мая он скончался.

В день инцидента полицейский участок и больницу окружили около 60 автомобилей с вооруженными азербайджанцами, которые требовали выдать им убийцу и спасти Абдуллаева. За отказ отдать инспектора ДПС они обещали расстрелять всю его семью. Позднее жена сотрудника ДПС Александра Гусева, случайно выстрелившего в нарушителя при задержании под Новосибирском, попросила о помощи президента России Владимира Путина, а также глав ФСБ Александра Бортникова и Следственного комитета России Александра Бастрыкина.