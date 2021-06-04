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Жена случайно застрелившего нарушителя сотрудника ДПС обратилась к Путину и ФСБ

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Наталья Гусева
Наталья Гусева
Кадр: sibkray ru / YouTube

Жена сотрудника ДПС Александра Гусева, случайно выстрелившего в нарушителя при задержании под Новосибирском, попросила о помощи президента России Владимира Путина, а также глав ФСБ Александра Бортникова и Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Видеообращение Натальи Гусевой оказалось в распоряжении портала «Ридус».

Так, Гусева сообщила, что в адрес ее семьи регулярно поступают угрозы. «[Прошу], чтобы защитили нас и моего мужа от возможных посягательств на жизнь, здоровье и имущество, а также не допустили оказания давления на следствие», — высказалась она.

Адвокат полицейского Юрий Голубицкий подтвердил факты запугиваний, сославшись на слова своего подзащитного, однако уточнил, что лично в его адрес никаких угроз в связи с делом не поступало.

Ранее сообщалось, что независимого депутата горсовета Новосибирска Ростислава Антонова вызвали в полицию после его поста в соцсетях, посвященного ситуации вокруг случайной гибели азербайджанца в Новосибирской области. Его подозревают в распространении информации об угрозах семье сотрудника ДПС, которых в реальности, как считает полиция, не было.

Вечером 28 мая в поселке Мошково под Новосибирском инспектор ДПС вел задержанного в служебный автомобиль для установления личности. В этот момент полицейскому стал препятствовать 19-летний Векил Абдуллаев, знакомый задержанного. Инспектор ДПС начал бить молодого человека руками и ногами, затем вынул табельный пистолет и непроизвольно нажал на спусковой крючок. Потерпевший получил пулевое ранение головы и 30 мая скончался.

Сообщалось, что в день инцидента полицейский участок и больницу окружили около 60 автомобилей с вооруженными азербайджанцами, которые требовали выдать им убийцу и спасти Абдуллаева. За отказ отдать инспектора ДПС они обещали расстрелять всю его семью. Позже появились данные о приезде в поселок отряда ОМОН.

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