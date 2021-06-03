Сообщившего о сходке азербайджанцев под Новосибирском депутата вызвали в полицию

Независимого депутата горсовета Новосибирска Ростислава Антонова вызвали в полицию после его поста в соцсетях, посвященного ситуации вокруг гибели 19-летнего Векила Абдуллаева после задержания в Мошково под Новосибирском. Об этом пишет «Тайга.Инфо».

В одной из публикаций на Facebook Антонов высказал свое мнение по поводу инцидента и подчеркнул, что необходимо дать оценку действиям лиц, устроивших сходку после смерти нарушителя, и определить, содержатся ли в их действиях признаки экстремизма и призывов к неповиновению сотрудникам полиции.

Спустя некоторое время, сообщил депутат, с ним связался глава Азербайджанской национально-культурной автономии Новосибирска Расим Бабаев и потребовал извинений. «Было заявлено, что инспектор — "плохой человек" и скоро якобы будут обнародованы факты его противоправной деятельности. В итоге Бабаев предложил мне "не будоражить общественность города"», — рассказал автор поста и добавил, что расценил беседу как давление на него.

Материалы по теме «Ты в него шмальнул!» Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного

Впоследствии Антонова вызвали в полицию и допрашивали в центре «Э» в течение четырех часов. Отмечается, что его подозревают в распространении информации об угрозах семье сотрудника ДПС, которых в реальности, как считает полиция, не было. В отношении депутата началась проверка по статье 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой СМИ»).

Вечером 28 мая в поселке Мошково под Новосибирском инспектор ДПС вел задержанного в служебный автомобиль для установления личности. В этот момент полицейскому стал препятствовать 19-летний Абдуллаев, знакомый задержанного. Инспектор ДПС начал бить молодого человека руками и ногами, затем вынул табельный пистолет и непроизвольно нажал на спусковой крючок. Потерпевший получил пулевое ранение головы и 30 мая скончался.

Сообщалось, что в день инцидента полицейский участок и больницу окружили около 60 автомобилей с вооруженными азербайджанцами, которые требовали выдать им убийцу и спасти Абдуллаева. За отказ отдать инспектора ДПС они обещали расстрелять всю его семью. Позже появились данные о приезде в поселок отряда ОМОН.