Российскому инвалиду без кистей рук вынесли приговор за нападение на полицейских

Инвалид без рук получил условный срок за нападение на полицейских в Кабардино-Балкарии

Суд в Нальчике (Кабардино-Балкария) вынес приговор инвалиду Аслану Иритову, у которого нет кистей обеих рук, за нападение на сотрудников полиции. Об этом сообщает «Кавказский узел».

Главу общественной организации «Вольный аул» Аслана Иритова признали виновным по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и приговорили к условному наказанию сроком на два года.

За истечением срока давности Иритов был освобожден судом от ответственности по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

По версии следствия, 31 октября Иритов в своем доме ударил одного сотрудника полиции головой в лицо и рассек ему губу, а другого пытался задушить. Также в нападении на полицейских обвиняется брат Иритова — Беслан. Утверждается, что полицейские находились при исполнении.

Братья были отправлены под домашний арест до 31 декабря. Свою вину они отрицали. Аслан Иритов уверял, что не он напал на полицейских, а сотрудники полиции избили его и его брата.

На прениях в Нальчикском горсуде Иритов назвал уголовное дело против него сфабрикованным и потребовал допросить еще раз свидетелей, которые давали показания в его отсутствие.

Аслан Иритов возглавляет общественную организацию «Вольный аул», требующую от городских властей выдать участки под строительство в одноименном микрорайоне Нальчика. Глава Нальчика Арсен Алакаев, в свою очередь, настаивает, что члены «Вольного аула» могут получить участки только через процедуру торгов.

По мнению осужденного, чиновники, занимавшие высокие посты в руководстве Кабардино-Балкарии в 2017 году, организовали против него провокацию, чтобы отстранить от активной общественной работы. Со слов Иритова, он пытался отстаивать справедливость в вопросе передачи земельных участков нуждающимся жителям Вольного аула.

