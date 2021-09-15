Немецкая полиция начала спецоперацию из-за угроз в адрес синагоги

Westfalenpost: полиция в Германии проводит спецоперацию у синагоги в Хагене из-за угроз

Полиция проводит спецоперацию возле синагоги в немецком городе Хаген на западе Германии из-за угроз, поступивших в адрес религиозного заведения в преддверии еврейского праздника Йом Кипур. Об этом сообщает немецкое издание Westfalenpost.

Около сотни вооруженных правооохранителей патрулируют территорию вокруг синагоги. Улица, на которой находится здание, блокирована. Предположительно, силовики получили информацию о готовящемся нападении.

О наличии «потенциальной угрозы» для синагоги сообщила полиция Дортмунда в Twitter. Другие подробности пока не разглашаются из соображений безопасности. Сообщается, что стражи порядка находятся в тесном контакте с еврейской общиной города.

В апреле неизвестный совершил серию нападений на синагоги в Нью-Йорке. Атаке подверглись четыре синагоги в районе Ривердейл, причем две из них дважды. Стекла в дверях здания были выбиты камнями. Судя по камерам видеонаблюдения, за преступлениями стоит один и тот же человек.