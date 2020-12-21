Расстрелявшего людей у синагоги в Германии приговорили к пожизненному заключению

Высший земельный суд Саксонии — Анхальт в Наумбурге приговорил 28-летнего гражданина Германии Штефана Б., расстрелявшего людей у синагоги в немецком Галле, к пожизненному заключению. Об этом пишет Tagesschau.

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Мужчина признан виновным в двух убийствах и в покушении на убийство 68 человек, а также в нанесении опасных телесных повреждений и разжигании межнациональной розни. Суд постановил, что Штефан Б. действовал в соответствии с антисемитскими, расистскими и ксенофобскими мотивами.

По данным следствия, мужчина был вооружен восемью единицами огнестрельного оружия и несколькими взрывными устройствами. Помимо этого, у него был бронежилет и шлем. Во время нападения мужчина вел трансляцию в интернете.

В ходе заседания убийца признал, что он сторонник идеологии превосходства белых. Он добавил, что хотел бы убить больше евреев, чернокожих и мусульман, «если бы у него был еще один шанс».

Нападение произошло 9 октября 2019 года во время еврейского праздника Йом Киппур — дня поста, покаяния и отпущения грехов.

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