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Россиянин разозлился из-за медлительности инвалида и пытался убить всю его семью

Житель Екатеринбурга пытался застрелить соседей из-за медлительности их ребенка-инвалида
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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россиянин разозлился на молодого человека с инвалидностью, ворвался к нему в квартиру с ружьем и пытался убить всю его семью. Об этом в понедельник, 6 августа, пишет Znak.

Инцидент произошел в Екатеринбурге на проспекте Седова. Местному жителю не понравилось то, что инвалид слишком медленно поднимался по лестнице. Уточняется, что молодой человек не может самостоятельно передвигаться, поэтому выходит из дома только с кем-то из родителей.

Началось все со словесной перепалки в подъезде, после которой все разошлись по квартирам. Но позже сосед начал ломиться к семье домой. Тогда мужчина открыл дверь и увидел своего соседа с ружьем.

«Из-за того что мы резко открыли дверь, он отшатнулся назад, и поэтому первый выстрел был прямо над нами. А потом он прокричал: "Суки, я вас убью!"» — рассказала мать инвалида и добавила, что ее супруг не попал под пулю только потому, что работает инкассатором.

Мужчина несколько раз выстрелил в них из ружья и «лишь по счастливой случайности» никого не убил.

Женщина вызвала полицию — стрелявшего задержали. На него завели уголовное дело по статье «Угроза убийством».

Ранее стало известно, что в Тыве бабушка избила и угрожала убить 16-летнюю внучку-инвалида. Все это попало на видео.

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