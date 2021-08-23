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В Петербурге сотрудник социального центра четыре месяца избивал ребенка-сироту

Прокуратура Петербурга: сотрудник социального центра четыре месяца истязал сироту
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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге сотрудник социального центра четыре месяца — с февраля по май 2021 года — избивал ребенка-сироту. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Речь идет о работнике государственного бюджетного учреждения «Центр содействия семейному воспитанию № 9» (центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), который находится в Колпино. Уточняется, что под видом воспитательного процесса к несовершеннолетнему применялись «жестокие меры воздействия и недопустимые способы воспитания».

«Ребенку, имеющему статус сироты, находящемуся в беспомощном и зависимом состоянии, неоднократно наносились телесные повреждения», — говорится в заявлении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Истязание несовершеннолетнего» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Ранее в июле стало известно, что в Иркутской области избившую ребенка-инвалида медсестру приговорили к трем годам и двум месяцам колонии.

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