Избившую ребенка-инвалида российскую медсестру приговорили к колонии

В Иркутской области избившую ребенка-инвалида российскую медсестру приговорили к трем годам и двум месяцам колонии. Об этом в четверг, 29 июля, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

В ноябре 2019 года женщина была сопровождающей 15-летнего воспитанника Саянского детского дома-интерната, который проходил обследование в больнице. Суд установил, что она в присутствии других пациентов истязала ребенка: несколько раз ударила его руками и полотенцем, а после — связала. При этом другие пациенты стали свидетелями происходящего.

Медсестру признали виновной по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних лицом, на которое возложены эти обязанности»), пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание») и назначили наказание в колонии общего режима.

В заявлении прокуратуры уточняется, что приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее стало известно, что в поселке Натальевка Ростовской области врачи отказались оказать медицинскую помощь восьмилетнему мальчику. Он скончался.