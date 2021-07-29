Россия
 
Последние новости
Аляску предупредили о возможном цунами после землетрясения магнитудой 8,2
Россиянка зарезала домогавшегося знакомого и спрятала его в шкафу
Захарова посмеялась над Тихановской из-за «печенек Байдена»
Разработано самое эффективное средство против коронавируса
Россияне разочаровались в квартирах
Не умеющая плавать девочка бросилась в воду к тонущему мальчику и спасла его
Иностранка описала Москву времен «лихих 90-х» 
На Камчатке оценили угрозу цунами после землетрясения
Конфликт чеченцев с росгвардейцами попал на видео
Россию обязали выплатить миллиарды долларов экс-структуре ЮКОСа
Новости партнеров
Прослушать новость

Избившую ребенка-инвалида российскую медсестру приговорили к колонии

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: Telegram-канал «Подъём!»

В Иркутской области избившую ребенка-инвалида российскую медсестру приговорили к трем годам и двум месяцам колонии. Об этом в четверг, 29 июля, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

В ноябре 2019 года женщина была сопровождающей 15-летнего воспитанника Саянского детского дома-интерната, который проходил обследование в больнице. Суд установил, что она в присутствии других пациентов истязала ребенка: несколько раз ударила его руками и полотенцем, а после — связала. При этом другие пациенты стали свидетелями происходящего.

Медсестру признали виновной по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних лицом, на которое возложены эти обязанности»), пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание») и назначили наказание в колонии общего режима.

В заявлении прокуратуры уточняется, что приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее стало известно, что в поселке Натальевка Ростовской области врачи отказались оказать медицинскую помощь восьмилетнему мальчику. Он скончался.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российская медсестра вносила ложные данные о прививках и уничтожала вакцину
Врач отказался брать мазки на COVID-19 у российской семьи из-за экономии
Россияне избили медсестру из-за отказа сделать тест на COVID-19