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Россияне избили медсестру из-за отказа сделать тест на COVID-19

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Красноярске россияне избили медсестру из-за того, что она отказалась сделать им ПЦР-тест. Об этом заявили в региональном Минздраве, сообщает Ngs.24.

Уточняется, что медсестра пришла делать тест на COVID-19 местной жительнице. Проживающие вместе с ней люди также потребовали сделать им ПЦР-тест. Медсестра отказала, после чего они набросились на нее.

В Минздраве заявили, что, согласно регламенту, медицинский работник не имеет права делать тестирование на коронавирус, если у человека нет симптомов заболевания.

«В результате конфликта медработнику были причинены телесные повреждения, а у одной из женщин разбит телефон», — говорится в сообщении регионального управления МВД, опубликованном на сайте ведомства.

Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее житель Санкт-Петербурга набросился на медсестру во время взятия мазка на коронавирус. Больной COVID-19 россиянин схватил женщину за руку и угрожал ей ножницами. Как рассказала пострадавшая медсестра, она убежала от мужчины и написала заявление в полицию.

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