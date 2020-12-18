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Россиянин избил врача скорой помощи за отказ надеть бахилы

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Фото: Pixabay

Житель Новосибирска избил врача скорой помощи за отказ надеть бахилы на входе в квартиру. Об этом сообщил Telegram-канал Life Shot.

Пострадавший медик вместе с бригадой приехал на вызов к девятилетнему мальчику. Его отец потребовал от врачей надеть бахилы, однако они отказались это сделать. Тогда россиянин выгнал их из квартиры и заявил, что в таком случае помощь его ребенку больше не нужна.

Затем, по словам врача, отец ребенка якобы задержал его в коридоре и стал бить. После произошедшего медик написал заявление в полицию. У него сотрясение мозга и ссадины.

Ранее в Екатеринбурге пьяный россиянин сломал нос прибывшей к нему по ошибке детскому врачу. Жители одного из многоквартирных домов вызвали педиатра для своего ребенка. Врач детской поликлиники перепутала номер квартиры и постучала в дверь, которую открыл мужчина в нетрезвом виде. Он набросился на доктора и ударил ее несколько раз. Соседи вызвали наряд, екатеринбуржца отвезли в отдел полиции. В результате врачу со сломанным носом пришлось взять больничный. Правоохранители составили административный протокол за хулиганство.

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