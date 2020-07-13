Избившего врача актера из «Кадетства» оштрафовали за оскорбление полицейского

Актера из сериала «Кадетство» Кирилла Емельянова оштрафовали на 20 тысяч рублей за оскорбление представителя власти. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что мировой суд назначил штраф еще в мае, однако прокуратура обжаловала решение и потребовала отправить дело на новое рассмотрение. Его закрыли с тем же решением о штрафе в 20 тысяч рублей.

В марте сообщалось, что Емельянова задержали за избиение врача скорой помощи и оскорбление полицейских. Актер, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, обругал медиков и ударил одного из них, после чего оскорбил прибывшего на место происшествия сотрудника полиции. На него завели уголовное дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

28-летний Кирилл Емельянов прославился благодаря роли Алексея Сырникова в «Кадетстве». Кроме того, он появлялся в таких фильмах и сериалах, как «Глухарь. Возвращение», «Сволочи», «Как я стал русским», «Кордон следователя Савельева» и «Кости».

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