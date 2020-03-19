На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело после избиения врача

На российского актера Кирилла Емельянова завели уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 19 марта.

После избиения врача в отношении звезды сериала «Кадетство» возбудили дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Адвокат Емельянова Алим Бишенов заявил, что будет добиваться освобождения клиента в ближайшее время.

Как рассказала старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова, Емельянов оскорбил сотрудника полиции, который приехал, когда актер начал нецензурно обзывать медиков, а затем ударил одного из них.

18 марта стало известно, что находившегося в состоянии алкогольного опьянения артиста задержали. Скорая помощь приехала к нему в квартиру на улице Мосфильмовской, но в ответ Емельянов устроил дебош, который продолжился и после появления полиции.

28-летний Кирилл Емельянов прославился благодаря роли Алексея Сырникова в «Кадетстве». Кроме того, он появлялся в таких фильмах и сериалах, как «Глухарь. Возвращение», «Сволочи», «Как я стал русским», «Кордон следователя Савельева» и «Кости».

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