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Хирург устроил поножовщину в российской больнице

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Фото: pixabay.com

В российском медучреждении медик устроил поножовщину, напав на заместителя главного врача. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Инцидент произошел в Центральной районной больнице Буйнакского района в Дагестане. В ходе конфликта хирург ударил несколько раз ножом заместителя главного врача в его же рабочем кабинете. Последнему потребовалась медицинская помощь. Также пострадавший обратился с заявлением в полицию.

В настоящий момент устанавливаются причины конфликта, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В начале октября врач с пистолетом напал на россиянку с ребенком в Санкт-Петербурге. Мужчина начал ругаться в супермаркете и ударил женщину, сделавшую ему замечание за слишком громкий разговор по телефону. После этого он уехал на своем автомобиле. Правоохранители установили его личность. Медик сам приехал в отделение полиции и дал показания, заявив, что его действия были самообороной. У него изъяли травматический пистолет, возбуждено уголовное дело по статье 213 УК («Хулиганство»).

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