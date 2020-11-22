Российских врачей предложили обучать самообороне

Член комитета Государственной Думы по охране здоровья Алексей Куринный предложил учить российских работников скорой помощи справляться с агрессией пациентов как физически, так и психологически. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

С такой инициативой депутат выступил после того, как в российских регионах произошли нападения на врачей. По мнению депутата, для сотрудников скорой необходимо в обязательном порядке организовать курсы по самообороне, на которых медиков научат избегать конфликтов, а также применять для самообороны специальные средства, например, баллончики и электрошокеры.

Выдавать такие средства защиты без подготовки, уверен Куринный, не следует. «Иногда они [спецсредства] вызывают повышенную агрессию у объекта, к которому они применяются. Если это делать, то надо проводить соответствующее обучение для медицинских работников — не все даже психологически смогут их применить», — объясняет депутат.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде местный житель с пистолетом напал на приехавших к его матери врачей скорой помощи. Нападение произошло утром 12 ноября в квартире на Вятской улице, россиянин был пьян. Медики вызвали в квартиру сотрудников Росгвардии, они оказались на месте через четыре минуты.