Напавшего на министра здравоохранения Камчатки поместили в психдиспансер

Подозреваемого в нападении с перцовым баллончиком на исполняющую обязанности министра здравоохранения Камчатского края поместили в психоневрологический диспансер. Об этом РИА Новости сообщили в региональном Следственном комитете.

По предварительным данным, мужчина страдает психическим расстройством. После инцидента с чиновницей сотрудники скорой отвезли его в психдиспансер. Мера пресечения ему пока не выбрана, будет решаться вопрос о принудительном лечении. Сколько он пробудет в медучреждении, пока не известно.

23 сентября россиянин 1984 года рождения из личной неприязни распылил экстракт красного жгучего перца из баллончика в лицо главе краевого Минздрава Марине Волковой в ее служебном кабинете, во время приема граждан. Женщина получила химический ожог. Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».