Российский школьник распылил газовый баллончик на одноклассников

В Южно-Сахалинске шестиклассник во время перемены распылил перцовый баллончик на двух своих одноклассников. Об этом сообщает Sakh.com со ссылкой на администрацию города.

Инцидент произошел в раздевалке спортивного зала, где также находились и другие дети. Школьники были экстренно эвакуированы из помещений, занятия в спортзале до конца дня были отменены. Серьезных угроз, по предварительных данным, для здоровья детей нет. Прокуратура города организовала проверку.

Позже мать шестиклассника рассказала агентству, что мальчик носит с собой баллончик уже давно, чтобы обороняться от бродячих собак. К тому же, по ее словам, ребенка якобы избили в прошлом году. Про инцидент в раздевалке сын ей сказал, что его стал избивать другой ребенок. Женщина признала, что носить газовый баллончик в школу нельзя, но его «некуда выложить», поэтому сын носит его с собой.

Ранее в центре Москвы владелица собаки брызнула из газового баллончика в лицо полуторагодовалого ребенка, который вместе с матерью оказался возле дерущихся мужчин. Проходивший мимо сосед вызвал скорую помощь, врачи не нашли серьезных повреждений.