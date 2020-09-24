Россиянин распылил перцовый баллончик в лицо чиновницы

На Камчатке возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» в отношении россиянина, подозреваемого в распылении перцового баллончика в лицо местной чиновницы. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК.

Инцидент произошел вечером в среду, 23 сентября. Мужчина 1984 года рождения в краевом министерстве здравоохранения из личной неприязни распылил баллончик с экстрактом красного жгучего перца в лицо исполняющей обязанности министра во время приема граждан. Женщина получила химический ожог.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотив подозреваемого. Мужчине также предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Южно-Сахалинске шестиклассник во время перемены распылил перцовый баллончик на двух своих одноклассников. Позже мать шестиклассника рассказала, что мальчик носит с собой баллончик уже давно, чтобы обороняться от бродячих собак. К тому же, по ее словам, ребенка якобы избили в прошлом году. Про инцидент в раздевалке сын ей сказал, что его стал избивать другой ребенок.