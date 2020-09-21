Мужчина с ножом напал на прохожих около детского сада

На юге Китая вооруженный ножом мужчина совершил нападение на прохожих около детского сада, пострадали семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел в районе Паньюй города Гуанчжоу (провинция Гуандун) утром в понедельник, 21 сентября. В результате нападения пострадали четыре учащихся начальной школы, один — детского сада, один взрослый и сам злоумышленник. Двое детей получили тяжелые ранения, трое — легкие. Всех пострадавших доставили в медучреждения.

Нападавшего задержали сотрудники полиции. Ведется расследование, устанавливаются причины и детали произошедшего.

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