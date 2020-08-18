Россиянка облила бензином и подожгла баню с дочерью и любовником

Следователи возбудили уголовное дело против россиянки, которая пыталась сжечь в бане под Рязанью дочь с любовником. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Действия женщины были расценены как покушение на убийство. Ее замужняя 35-летняя дочь завела романтические отношения с 23-летним кладовщиком. Мать, сидевшая с двумя внуками, была против появления любовника. Вечером, когда пара уединилась в бане, женщина облила постройку бензином и подожгла. Ее дочь выбила окно и выбралась наружу, кладовщик также не пострадал.

6 августа сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали фрик-модель, напавшую с ножом на своего любовника. На месте сотрудники правоохранительных органов обнаружили 24-летнего молодого человека с ножевыми ранениями и перерезанной шеей. Его экстренно доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. По подозрению в совершении преступления задержали 22-летнюю фрик-модель Ирину, на вечеринку к которой и приехал пострадавший.

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